Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено

Шведские ученые разработали способ борьбы с наиболее опасным видом осложнений при заражении COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik.

Специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили материал, получаемый из костного мозга доноров, сообщают "Известия".

Коллектив исследователей из Академического госпиталя Упсальского университета предложил новый способ лечения последствий COVID-19, который позволит сохранить легкие пациента и смягчить последствия болезни: https://t.co/YkVsbjcV2V pic.twitter.com/k7KAa2QERm — izvestia_ru (@izvestia_ru) May 26, 2020

​Это так называемые мезенхимальные стромальные клетки, обладающие свойством управлять деятельностью иммунной системы. Результаты свидетельствуют, что такой метод позволяет предотвращать цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.

"Наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления", - отметил доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Упсальского университета Сергей Родин.

По данным ученых, преимущество мезенхимальных стромальных клеток заключается в том, что они могут влиять на иммунный ответ и тем самым сглаживать остроту его проявления.

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