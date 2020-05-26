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Аппарат искусственной вентиляции легких.

Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1197)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200526/30367292/spasti-porazhennye-koronavirusom-legkie-reshenie-naydeno.html

Шведские ученые разработали способ борьбы с наиболее опасным видом осложнений при заражении COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik
Специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили материал, получаемый из костного мозга доноров, сообщают "Известия".

​Это так называемые мезенхимальные стромальные клетки, обладающие свойством управлять деятельностью иммунной системы. Результаты свидетельствуют, что такой метод позволяет предотвращать цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.

"Наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления", - отметил доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Упсальского университета Сергей Родин.

По данным ученых, преимущество мезенхимальных стромальных клеток заключается в том, что они могут влиять на иммунный ответ и тем самым сглаживать остроту его проявления.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1197)

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