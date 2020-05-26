Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik.
Специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили материал, получаемый из костного мозга доноров, сообщают "Известия".
Коллектив исследователей из Академического госпиталя Упсальского университета предложил новый способ лечения последствий COVID-19, который позволит сохранить легкие пациента и смягчить последствия болезни: https://t.co/YkVsbjcV2V pic.twitter.com/k7KAa2QERm— izvestia_ru (@izvestia_ru) May 26, 2020
Это так называемые мезенхимальные стромальные клетки, обладающие свойством управлять деятельностью иммунной системы. Результаты свидетельствуют, что такой метод позволяет предотвращать цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.
"Наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления", - отметил доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Упсальского университета Сергей Родин.
По данным ученых, преимущество мезенхимальных стромальных клеток заключается в том, что они могут влиять на иммунный ответ и тем самым сглаживать остроту его проявления.
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