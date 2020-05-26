Борьба с COVID-19: новый курс видеоконсультаций Роспотребнадзора для стран СНГ

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. С 28 мая по 19 июня специалисты Роспотребнадзора проведут 10 онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19, сообщили Sputnik в пресс-службе российской госструктуры.
"Основные темы семинаров включают в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику", - уточняет пресс-служба.
Ранее российская служба уже организовывала подобные видеоконференции. В них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран-партнеров.
Эксперты обсудили, как использовать новые программы по мониторингу эпидемиологической ситуации в странах, проводить тестирование население и отслеживать лица, которые контактировали с заболевшими.
Напомним, с февраля Россия на безвозмездной основе начала передавать странам СНГ средства для лабораторной диагностики COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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