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Вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Борьба с COVID-19: новый курс видеоконсультаций Роспотребнадзора для стран СНГ

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1195)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200526/30372582/rospotrebnadzor-strany-sng-poluchat-videokonsultatsii-po-borbe-s-covid-19.html

В организованных ранее онлайн конференциях с идентичной тематикой приняли участие порядка 40 специалистов стран-партнеров.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. С 28 мая по 19 июня специалисты Роспотребнадзора проведут 10 онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19, сообщили Sputnik в пресс-службе российской госструктуры.

"Основные темы семинаров включают в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику", - уточняет пресс-служба.

Ранее российская служба уже организовывала подобные видеоконференции. В них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран-партнеров.

Ион Кику и Олег Васнецов.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Эксперты обсудили, как использовать новые программы по мониторингу эпидемиологической ситуации в странах, проводить тестирование население и отслеживать лица, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, с февраля Россия на безвозмездной основе начала передавать странам СНГ средства для лабораторной диагностики COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1195)

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