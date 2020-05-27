Красавица из Кишинева рассказала о жизни в Лос-Анджелесе сегодня

Наша соотечественница, ныне гражданка США Екатерина Пименова, поделилась своим мнением о ситуации, которая сложилась сегодня в Калифорнии.

Практически во всех странах мира, в том числе и в Молдове, привычный уклад жизни людей почти одновременно был прерван специальными ограничительными мерами, предпринятыми властями с целью приостановить распространение COVID-19. Эти ограничения привели к масштабному экономическому кризису, последствия которого коснулись всех стран, включая США. О жизни людей, о социальной атмосфере, ценах на услуги и продукты в Калифорнии, рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова наша соотечественница Екатерина Пименова, ныне проживающая в "Городе ангелов" (как называют мегаполис на западном побережье США – Лос-Анджелес).

© Sputnik / Екатерина Пименова Маки Калифорнии

— Блогеры в последний месяц часто показывали опустевший Нью-Йорк. Люди то ли по домам сидят, то ли разъехались. А как изменилась жизнь в Лос-Анджелесе за последнее время, в том числе - ваша жизнь?

— К счастью, в Лос-Анджелесе не такая ситуация, как в Нью-Йорке. У нас нет жесткого карантина и мы можем свободно выходить на улицу, выезжать на природу, ходить на пляж, за продуктами в магазин, гулять по паркам и т.д. Две недели назад официально открылись все парки. Конечно, мы сохраняем дистанцию (два метра), ходим в масках, но это не строго и, в принципе, никто это сильно не контролирует.

На данный момент все жители Лос-Анджелеса массово выезжают фотографироваться в поля с цветущими маками. Также можно полюбоваться на пляже ночным свечением флюоресцирующего в воде планктона, это очень красивое и редкое природное явление – вечером вся вода в океане светится неоном – к счастью, у жителей Лос-Анджелеса есть возможность понаблюдать за этим уникальным природным явлением.

© Photo : Екатерина Пименова Светящийся Тихий океан ночью

Моя личная жизнь сильно изменилась. Многие друзья уехали из Лос-Анджелеса, так как их бизнес закрылся. Многие из них сейчас находятся в депрессии из-за неопределенности и всеобщей пандемии. Я думаю, что после эпидемии коронавируса наш мир сильно изменится. Он никогда не станет прежним. Людям надо будет учиться жить в новом мире по новым правилам.

Из позитивного. Многие решили начать учиться, и речь идет не только о марафонах по спорту, экспресс-курсах копирайтинга, но и об университетском образовании. Жители Лос-Анджелеса похожи на жителей всех других городов и стран: когда неожиданно появилось свободное время, они вспомнили, о чем мечтали и чему хотели научиться, начали реализовывать свой явный и скрытый потенциал. Университеты и обучающие онлайн–платформы счастливы: даже при условии предоставления больших скидок количество желающих учиться сейчас настолько велико, что прибыль в конце года однозначно порадует. Вскоре появится много психологов, нутрициологов, дизайнеров, маркетологов, видеографов и т.д.

— Есть ли какой-то дефицит продуктов или чего-либо?

— Я часто хожу по магазинам. У нас нет и не было, насколько я помню, какого-то дефицита продуктов, но изначально, почему-то, наши люди все бросились покупать туалетную бумагу. У нас есть дефицит сейчас с туалетной бумагой и средствами дезинфекции.

— Цены на нефть сильно упали – отразилось ли это снижение на стоимости бензина на заправках?

— Сегодня цена за галлон бензина (это 3,7 литра) стоит у нас порядка 2 – 2,5 доллара (в среднем около 40 леев за 3,7 литра или 10,81 лея за один литр, - прим. ред.).

— Сколько стоит в денежном выражении один день жизни в "Городе ангелов"?

— Вообще Калифорния один из самых дорогих для проживания штатов Америки. Дороже, если я не ошибаюсь, только Гавайские острова. Если переводить в конкретную цифру, в среднем один день жизни в Лос-Анджелесе стоит порядка 100 долларов.

© Photo : Екатерина Пименова Лос-Анджелес. На берегу океана вечером

— Вы уже достаточно много лет живете в Калифорнии. Наверное, лучше узнали здешние нравы, людей, природу. Могли бы вы охарактеризовать американцев запада и здешние края с точки зрения путешественника?

— Мне сложно сравнивать, потому что я жила только в Лос-Анджелесе. В других штатах Америки была только в качестве туриста. Есть города модные, есть города для бизнеса и т.д. Лос-Анджелес для меня – это город для творчества и творческих людей. Если сравнивать с Нью-Йорком – Лос-Анджелес более расслабленный город.

Мне кажется, что тяжелее всего жители Лос-Анджелеса переносят закрытия спортивных залов и центров медитации. Для наших жителей это основа местного благополучия и всеобщего оптимизма. Спортзал в Лос-Анджелесе – это место не только для занятия спортом, но также место для общения, знакомств, продвижения своего бизнеса, прохождения предварительных кастингов и Бог знает ещё чего.

— Я слышал, что в Лос-Анджелесе очень много наркоманов. Так ли это?

— К сожалению, это так. Более того, в Калифорнии легализована официально марихуана, и это не считается наркотиком. Мне не нравится Лос-Анджелес тем, что, действительно, многие люди здесь употребляют наркотики, марихуану можно в открытую курить на улице, и это не является противозаконным.

— Вы дома готовите или покупаете продукты в ресторане?

— Я готовлю сейчас дома, иногда заказываю еду в ресторанах – у нас хорошо работает доставка. Во время карантина у меня получается питаться более здоровой едой – ведь появилось время приготовить что-то дома, а также возможность ходить по продуктовым магазинам.

© AFP 2020 / Valerie Macon Открытие пляжей в Лос-Анджелесе

— Если речь вновь пошла о магазинах – какие из них открыты, и что не работает?

— У нас пока, к сожалению, закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Лос-Анджелес задел больше не столько вирус, сколько его экономические последствия. Сюда съезжаются со всего мира стремящиеся в шоу-бизнес или кинематограф люди, и, конечно, почти все из них подрабатывали официантами, барменами или фотографами на мероприятиях. Работа у многих людей пропала буквально за день. Без работы остались парикмахеры, мастера маникюра, водопроводчики, грузчики, уборщики, таксисты, сантехники, актеры, модели, массажисты, и т.д.

— Выплачиваются ли пособия, о которых говорил президент США?

— Да. Во время коронавируса малоимущим семьям помогали выплатами на продукты и собственно самими продуктами. Начали работать специальные проекты, которые берут на себя обязательства оплатить счета лишившихся доходов семей за газ и электричество, если эти счета ниже 100 долларов. Конечно, в медицинских учреждениях сейчас примут любого, независимо от наличия и статуса его страховки. Для работников принципиально важных служб – медицинского и торгового персонала, сотрудников банков, водителей общественно транспорта и так далее – есть возможность бесплатно получить помощь в присмотре за детьми. Оплату аренды жилья никто, конечно, не отменил, но указом губернатора запрещено выселять людей в течение года. То есть, если в этом месяце семья не может заплатить за квартиру, они договариваются с менеджером о том, что оплатят аренду квартиры в другой месяц или разобьют оплату на части, и останутся жить в своём доме. Раньше было достаточно просрочить или пропустить платёж – и владелец дома имел право вас выгнать.

© Photo : Екатерина Пименова Екатерина Пименова

— Что говорят люди, когда закончится вся эта история с карантином?

—Только сегодня (17 мая) узнала, что карантин нам продлили до августа. Нам обещали, что в июне закончится карантин. Сейчас люди думают, что раньше сентября – октября офисы, магазины, крупные предприятия, рестораны не возобновят свою работу.

— Сколько стоит вызвать скорую помощь? Как бы вы оценили уровень медицинского обслуживания и цены.

— Если у вас нет страховки, то вызов скорой помощи вам обойдется примерно 3000 долларов.

Уровень медицинского обслуживания мне не очень нравится. Цены на медицинское обслуживание, на мой взгляд, не адекватные. Без страховки нереально прожить в Америке.

— Что сейчас волнует граждан в Лос-Анджелесе больше всего?

— Больше всего граждан в Лос-Анджелесе сейчас волнует, когда закончится карантин, когда люди выйдут на работу и возобновится нормальная социальная жизнь.

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