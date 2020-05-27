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Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19.

В России обобщили и прописали правила профилактики COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1201)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200527/30379600/v-russia-utverzhdeny-pravila-profilaktiki-covid-19.html

Документ, действие которого рассчитано до 2021 года, охватывает все аспекты процесса - от лабораторной диагностики до "гигиенического воспитания" населения.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусного заболевания на нынешний и следующий год утвердила Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Правила устанавливают требования к организации профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В документе прописаны особенности и порядок лабораторной диагностики, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для людей с подозрением на COVID-19 и "гигиенического воспитания" населения.

Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов. Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти.

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Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека делится своими наработками со странами-партнерами. С 28 мая по 19 июня специалисты Роспотребнадзора проведут 10 онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19.

Это будет уже второй цикл конференций такой направленности. В первом из них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран Содружества.

Кроме того, с февраля Россия на безвозмездной основе начала передавать странам СНГ средства для лабораторной диагностики COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1201)

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