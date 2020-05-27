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Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ.

Диалог главы российского МИДа с гендиректором ВОЗ: что они обсудили

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1204)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200527/30379864/dialog-glavy-rossiyskogo-mida-s-gendirektorom-who-chto-oni-obsudili.html

Среди прочего стороны обсудили итоги состоявшейся 18-19 мая 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Российская поддержка работе ВОЗ по преодолению пандемии коронавируса была подтверждена в ходе теелефонного разговора глава МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом.

"В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшейся 18-19 мая 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – главного руководящего органа ВОЗ. Сергей Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - заявили в МИД.

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Глава внешнеполитического ведомства также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий.

Адхан, в свою очередь, выразил признательность российской стороне за неизменную многолетнюю поддержку ВОЗ, отметил комплексный подход России к преодолению пандемии и достигнутые в этом успехи.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по линии Россия-ВОЗ и пути повышения эффективности глобального сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Было отмечено, что во исполнение принятой в ходе 73-й сессии ВАЗ консенсусной резолюции стран-членов в соответствии со стандартами ООН и ВОЗ будет проведена оценка реагирования мирового сообщества на пандемию COVID-19", - информировали в министерстве.

Также была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые учреждениями ООН, включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с COVID.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1204)

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