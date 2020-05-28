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Медик дала советы, как не заразиться COVID-19 в парикмахерских

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1211)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200528/30394353/medik-dala-sovety-kak-ne-zarazitsya-covid19-v-parikmakherskikh.html

Специалист подчеркнула, что и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Пока в парикмахерских и салонах красоты, чтобы исключить риск инфицирования коронавирусом нового типа, не стоит выполнять процедуры, связанные с лицом, считает врач высшей категории Лариса Алексеева, пишет РИА Новости.

"В парикмахерской можно выполнять только такие процедуры, как стрижка и укладка. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна обязательно быть маска", - пояснила медик.

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Алексеева обратила внимание на то, что и клиент, и парикмахер обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим и все необходимые ограничения. При этом придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом.

"Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, не исключен риск заражения посетителя", - сказала специалист.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5,7 миллиона человек. Из них 2 миллиона 351 тысяча человек выздоровели, а 355,6 тысячи погибли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1211)

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