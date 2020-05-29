Мишустин: РФ скоро отправит странам СНГ тесты на наличие COVID-19

Российский премьер обратил внимание на то, что коронавирус оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, поэтому нужно наращивать сотрудничество и обеспечивать цифровизацию экономик.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнерам тест-системы для проведения миллиона исследований на наличие коронавируса. Большую часть планируется направить в страны СНГ. Об этом заявил в пятницу глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

"Россия уже передала партнерам по содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще одного миллиона исследований. Большая часть из них зарезервирована для стран СНГ", - заявил Мишустин.

Российский премьер обратил внимание на то, что коронавирус оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ, поэтому нужно наращивать сотрудничество и обеспечивать цифровизацию экономик.

"Особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере. С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, углублению взаимодействия в области транспорта", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, "целесообразно ускорить работу над соглашением о свободной торговли, услугами, заняться сопряжением интеграционных процессов в рамках содружества, а также обеспечить дальнейшую цифровизацию наших экономик".

Также глава кабмина РФ заявил, что нужны конкретные шаги для расширения экономической интеграции на пространстве СНГ.

"Коллективная работа в рамках СНГ приносит очевидные выгоды и преимущества для экономик наших стран. Для обеспечения устойчивости экономических показателей в будущем, конечно, необходимы конкретные шаги, направленные на расширение экономической интеграции", - пояснил Мишустин.

В ходе заседания премьер-министры стран СНГ в пятницу приняли заявление о совместных усилиях государств - участников Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также утверждено, что следующее заседание состоится в Ташкенте 6 ноября.

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