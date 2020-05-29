Завершился победный марш "Бессмертного полка онлайн"

Виртуальное шествие героев длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Завершилась трансляция "Бессмертного полка онлайн", в рамках которой было принято колоссальное число заявок от родных и близких героев Великой Отечественной войны — порядка 3 миллионов, сообщают организаторы международной акции.

Традиционное торжественное шествие в 2020 году было организовано в формате видеотрансляции в сети Интернет из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

В День Победы виртуальное шествие транслировалось в интернете, в прямых включениях в телеэфире, а также более чем на 500 медиапанелях по всей России, в том числе на широкоформатных экранах на стенах исторических зданий.

Трансляция продолжалась почти три недели на сайтах "Бессмертного полка России" polkrf.ru, "Международного Бессмертного полка" polk.press, в онлайн-кинотеатре "Okko", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Любовь к ветеранам, к героям-победителям жива

Широкий отклик людей на акцию "Бессмертный полк онлайн" еще раз показал, что любовь к ветеранам, к героям-победителям жива, и мы все были и остаемся наследниками Великой Победы, убежден сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой.

"Главный смысл всего, что мы делаем – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, - заявил знаменитый российский артист.

Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров "Бессмертного полка России" - "Волонтеров Победы", к которым присоединились активисты общероссийских общественных движений "Поисковое движение России", "Клубы исторической реконструкции России" и другие – всего в работе по модерации было задействовано около 4 тысяч человек.

Добровольцы непрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. Более 190 тысяч анкет были отправлены заявителям на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю Бессмертного полка онлайн, сообщают организаторы акции.

"В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие Бессмертного полка. Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. Пользователи ВКонтакте и Одноклассников загрузили более 2 миллионов анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

Среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения "ВКонтакте" младше 21 года.

Попыткам осквернить память героев был дан отпор

В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига героев Великой Отечественной и советского народа.

"Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии" — рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Организаторы акции передали данные таких пользователей в Следственный комитет России. Уже были выявлены несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников.

Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма.

"Бессмертный полк" продолжает свой марш

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти" sber9may.ru. В личном кабинете можно будет дополнить историю ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.

По завершении онлайн-шествия продолжится и работа операторов горячей линии. Консультацию специалиста о деятельности "Бессмертного полка России" можно будет получить в будни с 10.00 до 18.00 по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер 8-800-20-1945-0.

Инициатор проекта "Бессмертный полк-онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы "СТС", "Победа".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova