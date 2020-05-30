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Город Лимассол

На Кипре намерены возмещать заболевшим COVID-19 туристам затраты на отпуск

© Sputnik / Борис Бабанов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1226)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200530/30420146/cyprus-namereny-vozmeschat-zabolevshim-covid19-turistam-traty-na-otpusk.html

Уже с 9 июня Кипр откроет границы для иностранных граждан, при этом планируется часть туристов тестировать на наличие COVID-19.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Власти Кипра намерены возмещать траты на отпуск туристам, которые заболеют коронавирусом нового типа. Об этом пишет Mirror.

Уже с 9 июня Кипр откроет границы для иностранных граждан. Часть путешественников будут тестировать на наличие COVID-19.

Туристы в одном из отелей Антальи, Турция
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Как уточняет источник, туристов, у которых тест покажет положительный результат, будут лечить бесплатно. Вместе с прилетевшими членами семьи их поместят в специальные карантинные отели. Платить за проживание, лекарства и питание там не придется. Туристам нужно будет только оплатить стоимость трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию.

Для лечения отдыхающих на острове выделена специальная больница на 100 коек, 112 палат интенсивной терапии и две сотни аппаратов искусственного дыхания.

Местные власти рассчитывают, что такие гарантии привлекут туристов на остров.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, на Кипре составляет 942, из них 784 выздоровели, а 17 скончались.

По всему миру число заразившихся превысило 5,9 миллиона человек, почти 2,5 миллиона из них излечились от инфекции, а 365 тысяч умерли

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1226)

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