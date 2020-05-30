На Кипре намерены возмещать заболевшим COVID-19 туристам затраты на отпуск

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Власти Кипра намерены возмещать траты на отпуск туристам, которые заболеют коронавирусом нового типа. Об этом пишет Mirror.
Уже с 9 июня Кипр откроет границы для иностранных граждан. Часть путешественников будут тестировать на наличие COVID-19.
Для лечения отдыхающих на острове выделена специальная больница на 100 коек, 112 палат интенсивной терапии и две сотни аппаратов искусственного дыхания.
Местные власти рассчитывают, что такие гарантии привлекут туристов на остров.
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, на Кипре составляет 942, из них 784 выздоровели, а 17 скончались.
По всему миру число заразившихся превысило 5,9 миллиона человек, почти 2,5 миллиона из них излечились от инфекции, а 365 тысяч умерли
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