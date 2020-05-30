Путин: надо понять, как строить работу с учетом снятия ограничений рядом стран

Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что многие страны снимают ограничения, введенные ранее из-за риска распространения COVID-19, но в некоторых приходится к ним возвращаться. В связи с этим РФ нужно понять, как строить работу.

"Во многих страх снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", - сказал российский лидер.

Президент РФ добавил, что в некоторых государствах, где ограничения были сняты, "приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией".

"Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", - заключил президент.

Путин также предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.

"Многие страны, еще раз повторю, экономика которых зависит от туризма, сейчас практически полностью открываются, либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

Также президент России добавил, что продолжится работа над организацией вывозных рейсов, которыми граждане РФ смогут вернуться на родину.

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