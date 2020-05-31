Онколог назвал симптомы, по которым можно распознать рак кожи

Врач подчеркнул, что есть несколько признаков, указывающих на злокачественное перерождение - при их наличии следует незамедлительно обратиться к специалисту.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Чтобы вовремя обнаружить рак кожи, особую бдительность нужно проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом возрасте. Об этом написал в Instagram главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн.

"Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки", — отметил специалист.

По его словам, есть несколько признаков, указывающих на злокачественное перерождение: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой. Также такое образование начинает мокнуть или периодически кровоточит.

При наличии подобных симптомов Каприн советует незамедлительно обратиться к врачу.

Онколог отмечает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания. Пациенты с ранними формами болезни подлежат хирургическому лечению, с запущенными формами — могут выбрать различные варианты лекарственной терапии в зависимости от клинической ситуации.

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