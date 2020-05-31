В МИД РФ осудили применение полицией спецсредств против журналистов в США

В МИД России считают неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств - резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей – против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В российском МИД выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева уже после разгона акции протеста.

"Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве считают "неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств - резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей – против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты".

"Расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста", - добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "недопустимо, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга".

"Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех. Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов", - сказано в сообщении.

МИА "Россия сегодня" также заявило, что требует от властей США тщательного расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.

Кроме того, МИА "Россия сегодня" также требует, чтобы по результатам расследования американских властей виновные в этом преступлении против корреспондента агентства были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.

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