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Протесты в США

В 21 штате задействована Нацгвардия для урегулирования беспорядков

© REUTERS / JIM BOURG
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200601/30436482/v-21-shtate-zadeystvovana-natsgvardiya-dlya-uregulirovaniya-besporyadkov.html

По информации международной прессы, протесты вспыхнули в по меньшей мере 140 городах США, власти задействовали Нацгвардию в 21 штате.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Количество американских штатов, в которых задействована Национальная гвардия США с целью урегулирования беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, увеличилось до 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Поджоги и мародерство: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца
© Ruptly
Поджоги и беспорядки: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца
По данным издания, протесты вспыхнули в по меньшей мере 140 городах, власти задействовали Нацгвардию в 21 штате. До этого сообщалось о пяти тысячах бойцов Нацгвардии в 15 штатах.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. 

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