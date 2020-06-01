В 21 штате задействована Нацгвардия для урегулирования беспорядков

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Количество американских штатов, в которых задействована Национальная гвардия США с целью урегулирования беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, увеличилось до 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, протесты вспыхнули в по меньшей мере 140 городах, власти задействовали Нацгвардию в 21 штате. До этого сообщалось о пяти тысячах бойцов Нацгвардии в 15 штатах.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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