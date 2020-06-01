Нападения на журналистов в США — почему молчат правозащитники в Молдове

По Соединенным Штатам катится волна насилия — после гибели афроамериканца во время задержания полицейским на улицах американских городов начались яростные манифестации.

Горят автомобили, воют сирены, над тротуаром висят облака слезоточивого газа, звенят витрины — как это часто бывает во время беспорядков, мародеры целыми толпами грабят магазины и поджигают банки.

Протесты охватили всю Америку. По сообщению западных СМИ, комендантский час был введен в Миннеаполисе, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Атланте, Индианаполисе, Филадельфии.

Точное число пострадавших при разгоне демонстраций и в борьбе с мародерами не поддается учету — официальная статистика отсутствует. Сообщается лишь о пострадавших сотрудниках полиции, число которых уже исчисляется десятками.

Зато точно известно, сколько пострадало журналистов — причем не только от рук протестующих, но и от полицейского насилия.

В журналистов в США стреляют, их избивают и заливают слезогонкой

Как сообщает Associated Press, за два дня протестов полиция и протестующие более 60 раз нападали на американских журналистов. Среди пострадавших — журналисты и репортеры CNN, Huffington Post, Associated Press, Los Angeles Times, Minneapolis Star Tribune, 9NEWS, MSNBC и другие.

​Во время нападения на журналистов полицейские вели себя не милосерднее участников беспорядков. Полицейские били журналистов дубинками, стреляли резиновыми пулями, бросали в репортеров шумовые и дымовые гранаты, обливали слезоточивым газом.

Полицейский распылил газ из баллончика прямо в лицо нашему журналисту, автору вот этого снимка https://t.co/tZLH7HeiIJ, уже после того, как убедился, что это представитель прессы. https://t.co/cuWJil8d3B — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 31, 2020

​Полицейские нападали на журналистов даже тогда, когда они предъявляли журналистское удостоверение, а на жилетках и касках у них красовалось слово "Press".

Подверглись нападению со стороны полиции и иностранные репортеры. В Миннеаполисе 31 мая полицейские напали на журналистов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева — их облили слезоточивым газом, причем не в разгар акции протеста, а уже после ее разгона.

В том же Миннеаполисе полицейские обстреляли съемочную группу Deutsche Welle, которая освещала массовые протесты. Под обстрел попали корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг.

По заявлениям американской прессы, нападения на журналистов зафиксировали в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Молчание — знак согласия

Больше всего здесь удивляет не полицейская жестокость, которая регулярно становится поводом для громких скандалов в европейских странах и США. Удивляет олимпийское спокойствие, с которым взирают на это насилие молдавские правозащитные организации в области прессы. Обычно они чутко реагируют на каждое заявление об ущемлении прав журналистов. Но почему-то это всегда касается только деклараций в адрес России.

Иногда кажется, что если в США или в ЕС потерявшие чувство меры силовики начнут расстреливать журналистов пачками, прямо у ближайшей стенки, то молдавские правозащитники и ухом не поведут. Не хочется предполагать, что, с их точки зрения это нормально — измываться над журналистами.

Факт остается фактом — международные организации и журналистские объединения в эти дни выражают возмущение нападениями на журналистов в США. Но у нас в Молдове, где в обычное время крутит маховиками мощная машина НПО, сосредоточенных на "гибридной войне" и "фейковых новостях" — глухая, гробовая тишина.

Международное сообщество возмущено атаками на журналистов в США

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила нападения на журналистов при освещении протестов в США. Действия президента Дональда Трампа по "демонизации СМИ и созданию отчетливого образа врага" предсказуемо привели к вспышке насилия, заявил в понедельник, 1 июня, исполнительный секретарь организации Кристиан Мир.

В российском МИД выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими акций протеста в США. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность. "Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Сотрудники правоохранительных органов должны вступить в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность и проявить сдержанность, прибегая к применению силы", - говорится в сообщении Бюро по демократическим институтам и правам человека в Twitter, которое сопровождается хештегом #FreedomOfAssembly.

All #OSCE countries have committed to ensuring respect for freedom of peaceful assembly. Law enforcement officers need to enter into dialogue with protesters to defuse tensions, and show restraint when resorting to the use of force #minneapolisprotests #FreedomOfAssembly. pic.twitter.com/glHIywCRCO — OSCE/ODIHR (@osce_odihr) June 1, 2020​

Почему молчат молдавские правозащитники

Удивительная слепота и глухота, которая охватывает правозащитные НПО, обычно наблюдается там, где их используют в политических целях, как наемников в геополитической войне.

Создание в Восточной Европе и странах СНГ хорошо оплачиваемой сети из десятков и сотен организаций, которым платят за создание из России образа врага — давно не секрет.

В открытом доступе в интернете лежат документы, программы, концепции и отчеты о потреблении многомиллионных бюджетов правительственных и полуправительственных ведомств и фондов США и их союзников, что тратятся на эти цели.

Но надо же соблюдать хотя бы видимость объективности, в самом деле. Должно же оставаться у отечественных правозащитников хотя бы некоторое чувство уважения к демократии, свободе слова, журналистскому профессионализму и к борьбе за права прессы.

Потому что гуманизм, демократия, свобода слова и права прессы — дело глобальное, универсальное и международное. А не то, что "тут защищаем, а тут не защищаем".

Вы загляните в социальные сети — смотрите, там журналистов полиция бьет. Скажите хотя бы слово, хотя бы бровь поднимите. Это же нехорошо.

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