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Протесты в США

Нападения на журналистов в США — почему молчат правозащитники в Молдове

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200601/30445223/emb-napadeniya-na-zhurnalistov-v-ssha-pochemu-molchat-pravozaschitniki-v-moldove.html

По Соединенным Штатам катится волна насилия — после гибели афроамериканца во время задержания полицейским на улицах американских городов начались яростные манифестации.

Горят автомобили, воют сирены, над тротуаром висят облака слезоточивого газа, звенят витрины — как это часто бывает во время беспорядков, мародеры целыми толпами грабят магазины и поджигают банки.

Протесты в США
© REUTERS / JIM BOURG
В 21 штате задействована Нацгвардия для урегулирования беспорядков

Протесты охватили всю Америку. По сообщению западных СМИ, комендантский час был введен в Миннеаполисе, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Атланте, Индианаполисе, Филадельфии.

Точное число пострадавших при разгоне демонстраций и в борьбе с мародерами не поддается учету — официальная статистика отсутствует. Сообщается лишь о пострадавших сотрудниках полиции, число которых уже исчисляется десятками.

Зато точно известно, сколько пострадало журналистов — причем не только от рук протестующих, но и от полицейского насилия.

В журналистов в США стреляют, их избивают и заливают слезогонкой

Как сообщает Associated Press, за два дня протестов полиция и протестующие более 60 раз нападали на американских журналистов. Среди пострадавших — журналисты и репортеры CNN, Huffington Post, Associated Press, Los Angeles Times, Minneapolis Star Tribune, 9NEWS, MSNBC и другие.

​Во время нападения на журналистов полицейские вели себя не милосерднее участников беспорядков. Полицейские били журналистов дубинками, стреляли резиновыми пулями, бросали в репортеров шумовые и дымовые гранаты, обливали слезоточивым газом.

​Полицейские нападали на журналистов даже тогда, когда они предъявляли журналистское удостоверение, а на жилетках и касках у них красовалось слово "Press".

Подверглись нападению со стороны полиции и иностранные репортеры. В Миннеаполисе 31 мая полицейские напали на журналистов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева — их облили слезоточивым газом, причем не в разгар акции протеста, а уже после ее разгона.

В том же Миннеаполисе полицейские обстреляли съемочную группу Deutsche Welle, которая освещала массовые протесты. Под обстрел попали корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг.

По заявлениям американской прессы, нападения на журналистов зафиксировали в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Молчание — знак согласия

Больше всего здесь удивляет не полицейская жестокость, которая регулярно становится поводом для громких скандалов в европейских странах и США. Удивляет олимпийское спокойствие, с которым взирают на это насилие молдавские правозащитные организации в области прессы. Обычно они чутко реагируют на каждое заявление об ущемлении прав журналистов. Но почему-то это всегда касается только деклараций в адрес России.

Поджоги и мародерство: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца
© Ruptly
Поджоги и беспорядки: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца

Иногда кажется, что если в США или в ЕС потерявшие чувство меры силовики начнут расстреливать журналистов  пачками, прямо у ближайшей стенки, то молдавские правозащитники и ухом не поведут. Не хочется предполагать, что, с их точки зрения это нормально — измываться над журналистами.

Факт остается фактом — международные организации и журналистские объединения в эти дни выражают возмущение нападениями на журналистов в США. Но у нас в Молдове, где в обычное время крутит маховиками мощная машина НПО, сосредоточенных на "гибридной войне" и "фейковых новостях" — глухая, гробовая тишина.

Международное сообщество возмущено атаками на журналистов в США

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила нападения на журналистов при освещении протестов в США. Действия президента Дональда Трампа по "демонизации СМИ и созданию отчетливого образа врага" предсказуемо привели к вспышке насилия, заявил в понедельник, 1 июня, исполнительный секретарь организации Кристиан Мир.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
В МИД РФ осудили применение полицией спецсредств против журналистов в США
В российском МИД выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими акций протеста в США. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность. "Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Сотрудники правоохранительных органов должны вступить в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность и проявить сдержанность, прибегая к применению силы", - говорится в сообщении Бюро по демократическим институтам и правам человека в Twitter, которое сопровождается хештегом #FreedomOfAssembly.

Почему молчат молдавские правозащитники

Удивительная слепота и глухота, которая охватывает правозащитные НПО, обычно наблюдается там, где их используют в политических целях, как наемников в геополитической войне.

Создание в Восточной Европе и странах СНГ хорошо оплачиваемой сети из десятков и сотен организаций, которым платят за создание из России образа врага — давно не секрет.

Архивное фото. Хакер в сети.
© Fotolia / Lukas Gojda
Откуда есть пошла в Молдове российская угроза

В открытом доступе в интернете лежат документы, программы, концепции и отчеты о потреблении многомиллионных бюджетов правительственных и полуправительственных ведомств и фондов США и их союзников, что тратятся на эти цели.

Но надо же соблюдать хотя бы видимость объективности, в самом деле. Должно же оставаться у отечественных правозащитников хотя бы некоторое чувство уважения к демократии, свободе слова, журналистскому профессионализму и к борьбе за права прессы.

Потому что гуманизм, демократия, свобода слова и права прессы — дело глобальное, универсальное и международное. А не то, что "тут защищаем, а тут не защищаем".

Вы загляните в социальные сети — смотрите, там журналистов полиция бьет. Скажите хотя бы слово, хотя бы бровь поднимите. Это же нехорошо.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
свобода прессы, США


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