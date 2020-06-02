Официальная экспертиза: Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства

В выводах судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) причиной смерти названа "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правохранительных органов.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Результаты официальной судебно-медицинской экспертизы в Миннеаполисе свидетельствуют о том, что афроамериканец Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства, сообщает РИА Новости.

В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правохранительных органов.

Способ смерти квалифицируется как "убийство".

Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.

Флойд скончался 25 мая после того, как был задержан полицейскими, один из которых в течение восьми минут сдавливал его шею коленом, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Его смерть вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova