12:00 02 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.53
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.65
Поиск
Цветы на месте гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Официальная экспертиза: Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства

© Sputnik / Михаил Тургиев
Общество
Получить короткую ссылку
17210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200602/30447226/ofitsialnaya-ekspertiza-dzhordzh-floyd-umer-ot-udusheniya-v-rezultate-ubiystva.html

В выводах судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) причиной смерти названа "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правохранительных органов.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Результаты официальной судебно-медицинской экспертизы в Миннеаполисе свидетельствуют о том, что афроамериканец Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства, сообщает РИА Новости.

Протесты в США
© REUTERS / JIM BOURG
В 21 штате задействована Нацгвардия для урегулирования беспорядков
В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правохранительных органов.

Способ смерти квалифицируется как "убийство".

Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.

Флойд скончался 25 мая после того, как был задержан полицейскими, один из которых в течение восьми минут сдавливал его шею коленом, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Его смерть вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео
В МИД РФ осудили применение полицией спецсредств против журналистов в США
Нападения на журналистов в США — почему молчат правозащитники в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться