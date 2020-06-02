В Ухане завершили массовое тестирование на COVID-19: известны результаты

В ходе массового скрининга были проведены почти 9,9 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В китайском Ухане, который стал очагом коронавирусной инфекции, завершился массовый скрининг населения на наличие COVID-19. Профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь заявил в ходе брифинга, что выявлено 300 бессимптомных носителей инфекции.

"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 миллионов 899 тысяч 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", - сообщил Цзусюнь.

В общей сложности тысяча 174 человека находились в тесном контакте с бессимптомными носителями, их тесты на нуклеиновую кислоту оказались отрицательными, тем не менее они находятся под медицинским наблюдением.

Кроме того, эпидемиологи не выявили в городе случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим людям.

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