В Ухане завершили массовое тестирование на COVID-19: известны результаты

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В китайском Ухане, который стал очагом коронавирусной инфекции, завершился массовый скрининг населения на наличие COVID-19. Профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь заявил в ходе брифинга, что выявлено 300 бессимптомных носителей инфекции.
"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 миллионов 899 тысяч 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", - сообщил Цзусюнь.
Кроме того, эпидемиологи не выявили в городе случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим людям.
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