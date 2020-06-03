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Москва, Кремль.

Кремль: вторая волна COVID-19 не исключена, но Россия к вызову готова

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200603/30465867/kremlin-vtoraya-volna-covid-19-ne-isklyuchena-no-russia-k-vyzovu-gotova.html

В борьбе с эпидемией создан задел, эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Вероятность второй волны заболеваемости коронавирусом оценивается экспертами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Песков выразил благодарность врачам, лечившим его от COVID-19

В ходе традиционного брифинга в среду журналисты задали ему вопрос о возможности второй волны COVID-19.

"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность", - ответил Песков.

"Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - добавил он.

Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом, и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)

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