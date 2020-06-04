Без экзаменов: выпускники училищ и колледжей получат дипломы со средним баллом

Решение об отмене экзаменов было принято на фоне пандемии коронавируса нового типа и действующих в этой связи мерах.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Учащиеся молдавских колледжей и профтехучилищ не будут сдавать выпускные экзамены в этом году. Соответствующее решение утвердило правительство республики.

В Министерстве образования, культуры и исследований объяснили эту меру тем, что с середины марта в Молдове действовал режим чрезвычайного положения, а учебный процесс приостановлен до 30 июня.

Таким образом, выпускные экзамены отменены для 11 тысяч 983 студентов. Как отмечают в правительстве, сертификаты и дипломы об окончании получат все, кто учился на оценки от пяти баллов и выше. В дипломе будет указан средний балл, который рассчитают по специальной формуле. В свою очередь, задолжники по учебе смогут пересдать "хвосты" и получить диплом уже в следующем году.

Ранее парламент Молдовы отменил экзамены на степень бакалавра. Выпускникам лицеев выдадут диплом на основании средних оценок за три года. Аналогичное решение было принято и в отношении учащихся, заканчивающих гимназический цикл обучения.

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