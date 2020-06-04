Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отправлялись ли приглашения на парад Победы в Москву коллегам президента РФ по "пятерке" в СБ ООН и были ли от них получены ответы.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что в параде Победы, который запланирован в российской столице на 24 июня, примут участие 75 молдавских военных. Они отправятся в Россию заранее для подготовки к праздничным мероприятиям.

"Что касается военных. Они были подготовлены к параду 9 Мая. Это тот же контингент – 75 человек. Их будет сопровождать и руководство Национальной армии. Они поедут заранее (за неделю или за 10 дней), потому что будет подготовка", - отметил Додон.

Говоря об официальной делегации, которая отправится в Россию, президент отметил, что она будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет его советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova