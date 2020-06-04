14:41 04 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.44
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.65
Поиск
Военнослужащие президентского полка на военном параде на Красной площади в Москве. Архивное фото

Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (219)
87 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200604/30476586/peskov-aktsent-v-priglasheniyakh-na-parad-pobedy-delaetsya-na-glav-stran-sng.html

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отправлялись ли приглашения на парад Победы в Москву коллегам президента РФ по "пятерке" в СБ ООН и были ли от них получены ответы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал, что рассчитывает обсудить с Путиным во время визита в Москву
В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что в параде Победы, который запланирован в российской столице на 24 июня, примут участие 75 молдавских военных. Они отправятся в Россию заранее для подготовки к праздничным мероприятиям.

"Что касается военных. Они были подготовлены к параду 9 Мая. Это тот же контингент – 75 человек. Их будет сопровождать и руководство Национальной армии. Они поедут заранее (за неделю или за 10 дней), потому что будет подготовка", - отметил Додон.

Говоря об официальной делегации, которая отправится в Россию, президент отметил, что она будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет его советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (219)

По теме

Песков: Путин и гости будут находиться на трибуне во время парада Победы
Молдавские военные примут участие в параде Победы в Москве
Додон прокомментировал предстоящую поездку в Москву на парад Победы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сикстинская капелла, Ватикан.
Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва
Передача Экспертиза. Гость – Игорь Додон, президент Республики Молдова
Президент РМ Игорь Додон в радиостудии Sputnik Молдова
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться