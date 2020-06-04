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Эмблема ВОЗ, архивное фото.

ВОЗ о пандемии: не время расслабляться, следует готовиться к осени

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1269)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200604/30478167/who-o-pandemii-ne-vremya-rasslablyatsya-sleduet-gotovitsya-k-oseni.html

Отмечаемый в Старом Свете положительный тренд дает паузу для того, чтобы во всеоружии встретить следующее наступление коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Улучшение ситуации с COVID-19 в Европе надо использовать для подготовки ко второй волне вируса осенью. Об этом заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".

​"Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - сказал он.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Количество излечившихся от COVID-19 превысило в Молдове пять тысяч
Клюге отметил, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.

В то же время, по его словам, фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от COVID-19, но она должна оставаться в равной степени доступной всем людям.

Вторая волна, которая ожидается в сентябре, может совпасть с периодом распространения сезонного гриппа. В этом случае ситуацию может усугубить то, что в некоторых странах из-за COVID-19 прервалась регулярная иммунизация.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1269)

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