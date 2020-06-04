ВОЗ о пандемии: не время расслабляться, следует готовиться к осени

Отмечаемый в Старом Свете положительный тренд дает паузу для того, чтобы во всеоружии встретить следующее наступление коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Улучшение ситуации с COVID-19 в Европе надо использовать для подготовки ко второй волне вируса осенью. Об этом заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".

🇪🇺 Ханс Клюге @hans_kluge, директор @WHO_Europe:



* Сейчас действует повестка 20/30 по иммунизации в Европе. Мы хотим сократить неравенство в получении вакцины, все страны должны её получить. Равный доступ к вакцине остаётся краеугольным камнем в нашей работе. pic.twitter.com/9iMK15DTCi — Клуб «Валдай» (@ValdaiClubRu) June 4, 2020

​"Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - сказал он.

Клюге отметил, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.

В то же время, по его словам, фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от COVID-19, но она должна оставаться в равной степени доступной всем людям.

Вторая волна, которая ожидается в сентябре, может совпасть с периодом распространения сезонного гриппа. В этом случае ситуацию может усугубить то, что в некоторых странах из-за COVID-19 прервалась регулярная иммунизация.

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