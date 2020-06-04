Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях

Первая группа добровольцев, отобранных из числа военнослужащих-контрактников для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, прибыла в особое медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны России.

Медосмотр покажет, кто будет допущен к тестированию препарата. Перед вакцинацией людей поместят на 14-дневный карантин.

В изолированном медицинском комплексе, выделенном для эксперимента, проведена полная дезинфекция и обработка всех помещений. Министерство обороны России планирует завершить испытание вакцины, разработанной совместно специалистами 48-го ЦНИИ МО РФ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, до конца июля 2020 года.

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