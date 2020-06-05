Кто теперь главный внешний разведчик Украины

Глава соседнего государства произвел рокировку, подписав указы об увольнении руководителя службы и назначении его преемника.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка.

Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.

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