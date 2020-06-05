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Киев. Вид на восток.

Кто теперь главный внешний разведчик Украины

© CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's church
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200605/30489470/kto-teper-glavnyy-vneshniy-razvedchik-ukrain.html

Глава соседнего государства произвел рокировку, подписав указы об увольнении руководителя службы и назначении его преемника.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка.

Корабль ВМС Украины.
© Photo : Державна прикордонна служба України
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Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.

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