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Работа медиков с больными COVID-19 в клинике МГУ.

Минздрав России: в ситуации с коронавирусом - перелом

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1280)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200605/30494289/minzdrav-russia-v-situatsii-s-koronavirusom---perelom.html

Опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. В Россиии ситуацию с коронавирусом  удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".

"У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, число этих пациентов ежедневно увеличивается", — сказал чиновник.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны коронавируса.

Эмблема ВОЗ, архивное фото.
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По словам Камкина, министерство вместе с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос достаточного количества инфекционных коек на этот случай.

Он также отметил, что, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, существенного снижения объемов помощи пациентам не видно, а по некоторым регионам даже был рост, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями.

Всего в России за время пандемии COVID-19 диагностировали у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5528 скончались от заболевания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1280)

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