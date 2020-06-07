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Разметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория Октябрьский в Сочи

Стало известно, какие привычки приобрели туристы за время пандемии

© Sputnik / Artur Lebedev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1299)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200607/30504562/stalo-izvestno-kakie-privychki-priobreli-turisty-za-vremya-pandemii.html

В ходе исследования удалось выяснить, как изменилось поведение путешественников после начала пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Держать дистанцию, следить за тем, есть ли вокруг правоохранители, а также не читать новости - вот ряд привычек, которые приобрели туристы в период пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел онлайн-сервис Туту.ру.

Так, были опрошены тысяча 850 человек. На первом месте оказалась привычка держаться подальше от незнакомцев в общественных местах. Так ответили 18% респондентов.

Поля и холмы Молдовы
© Sputnik / Yana Zaharova
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Оглядываются на улице в поисках контролирующих органов, которые могут выписать штраф, 14% участников опроса. Отказались от просмотра новостей 13% респондентов, 12% стали постоянно мыть руки, а 11% научились открывать двери при помощи локтя. Им же они нажимают на кнопку, вызывая лифт.

Также, согласно данным исследования, каждый десятый респондент отметил, что научился сидеть дома, находить себе интересные занятия и не выходить лишний раз на улицу. По 6% путешественников занялись цветоводством и научились мастерски дезинфицировать поверхности и разные предметы.

Сладкоежками стали 4% опрошенных, столько же – начали регулярно заниматься спортом. А 2% туристов регулярно просматривают снимки своих прошлых путешествий.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1299)

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