Стало известно, какие привычки приобрели туристы за время пандемии

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Держать дистанцию, следить за тем, есть ли вокруг правоохранители, а также не читать новости - вот ряд привычек, которые приобрели туристы в период пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел онлайн-сервис Туту.ру.
Так, были опрошены тысяча 850 человек. На первом месте оказалась привычка держаться подальше от незнакомцев в общественных местах. Так ответили 18% респондентов.
Также, согласно данным исследования, каждый десятый респондент отметил, что научился сидеть дома, находить себе интересные занятия и не выходить лишний раз на улицу. По 6% путешественников занялись цветоводством и научились мастерски дезинфицировать поверхности и разные предметы.
Сладкоежками стали 4% опрошенных, столько же – начали регулярно заниматься спортом. А 2% туристов регулярно просматривают снимки своих прошлых путешествий.
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