Пока вы спали: новый рубеж COVID-19, игра в молчанку в Корее, стрельба в Москве

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КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Преодоленный статистикой коронавируса новый психологический барьер, прерванная связь между властями двух корейских государств, инцидент с применением огнестрельного оружия в столице России - главные темы обзора.

Счет пошел на восьмой миллион

Число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило семь миллионов, свыше 402 тысяч человек с COVID-19 умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета на утро понедельника, COVID-19 выявлен у 7 миллионов 10 тысяч человек, почти 403 тысячи из них скончались.

Выздоровели за все время более 3 миллионов 133 тысяч пациентов.

В тройку стран с наибольшим количеством инфицированных входят США — 1 миллион 942 тысячи случаев, Бразилия - 691 тысяча и Россия - 467 тысяч. За ними с показателем более 200 тысяч заболевших следуют Великобритания, Индия, Испания и Италия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Пхеньян на связь не выходит

КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи в координационном бюро между властями двух корейских государств, согласно поступившим в понедельник сообщениям из Сеула.

Представитель министерства по делам национального объединения Республики Корея Ё Сан Ги заявил на брифинге, что "сегодня утром была плановая попытка связаться по телефону с Северной Кореей, однако в настоящее время северокорейская сторона не отвечает".

"До сих пор такого еще не происходило, чтобы северная сторона не подходила к телефону", - заявил представитель министерства в эфире телеканала YTN.

Обычно стороны в координационном бюро, основанном 14 сентября 2018 года для налаживания гражданских обменов, устанавливают контакт по телефону дважды каждый будний день.

Как сообщалось ранее, 4 июля КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.

Вместе с тем, источник в министерстве обороны Южной Кореи заявил местному агентству Рёнхап, что "горячая линия" не прерывалась.

Ночная пальба и ее исход

Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы, в результате пострадали двое прохожих.

Как рассказал источник РИА Новости в оперативных службах, злоумышленник был пьян.

По словам жителя соседнего подъезда, раздалось около 15 выстрелов. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезарядился. Затем послышались одиночные выстрелы.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия через пять минут после поступления сигнала, начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем.

Сначала возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уточняется, что сейчас жильцам дома ничего не угрожает.

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