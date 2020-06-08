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Медицинский работник в стационаре для больных COVID-19 в Тверской областной клинической больнице.

МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)
10220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200608/30510080/mia-russia-today-zapustilo-portal-aktsii-pozhaluysta-dyshite.html

Срок проведения акции "Пожалуйста, дышите!" – до 30 июня, с возможным его продлением. Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье людей в период пандемии.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!". Цель акции - собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, на единой тематической площадке на сайте РИА Новости - breathe.ria.ru.

Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.

Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, общественного движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также организации "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Портал акции (breathe.ria.ru) представляет собой коллаж из фотографий ее героев - врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад "Скорой помощи". Наведя курсор на каждую из фотографий, можно узнать имя героя, а также прочесть его историю.

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© Sputnik / Алексей Майшев
"Россия сегодня" запускает всенародную акцию в поддержку врачей

Тем, кто хочет поделиться историей со словами благодарности, необходимо заполнить форму заявки на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции также указаны на портале. Хэштег акции - #пожалуйстадышите.

По словам генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, "уже к началу работы портала акции "Пожалуйста, дышите!" мы получили свыше десятка историй о врачах и волонтерах. География этих историй впечатляет - от Магадана и Ярославля до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой, Волгограда, Павловска, Москвы, Санкт-Петербурга"

"В таком резонансе нашла выражение идея широкой, народной, спонтанной благодарности медикам. Уверен, этой акцией мы сможем повысить престиж врачей, всей профессии в целом. Нам важно, чтобы об этих замечательных людях, которые самоотверженно работают ради нас, помнили", - подчеркнул он.

Срок проведения акции "Пожалуйста, дышите!" – до 30 июня, с возможным его продлением. Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье людей в период пандемии. Она будет доступна в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)

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