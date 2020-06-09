Правоохранители переквалифицировали дело в отношении актера Ефремова

Как сообщили в ведомстве, "уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт "а" части 4 указанной статьи".

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Следователи ГУМВД по Москве переквалифицировали обвинение в отношении Михаила Ефремова за ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, "уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт "а" части 4 указанной статьи".

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован и чуть позже скончался в больнице. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Следователи ГУМВД по Москве после допроса Ефремова примут решение об избрании ему меры пресечения.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.

В 1991—1996 годах — актер МХТ имени А. П. Чехова. С 2006 года приглашался в члены жюри Высшей лиги КВН. В 2009-2010 годах и в 2012-2014 годах вел программу "Жди меня". Ефремов снялся более чем в полутора сотнях фильмов.

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