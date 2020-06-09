На нескольких популярных пляжах Испании запретили отдыхать

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию. Об этом пишет The Sun.
Таким образом, местные власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух на Ибице. Также сообщается, что группу из двухсот туристов из Великобритании санкционировали за несоблюдение социальной дистанции.
Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.
Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17.00 до 23.00, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.
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