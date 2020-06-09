На нескольких популярных пляжах Испании запретили отдыхать

Местные власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух на Ибице, это связано с нарушением действующих мер.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию. Об этом пишет The Sun.

Таким образом, местные власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух на Ибице. Также сообщается, что группу из двухсот туристов из Великобритании санкционировали за несоблюдение социальной дистанции.

Ранее в сети появилось видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас, где проходила вечеринка "фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.

Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.

Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17.00 до 23.00, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova