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Закат в Испании. Архивное фото

На нескольких популярных пляжах Испании запретили отдыхать

© CC BY-SA 2.0 / Carlos Olmedillas / San Juan de Gaztelugatxe II
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200609/30516812/na-neskolkikh-populyarnykh-plyazhakh-Ispanii-zapretili-otdykhat.html

Местные власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух на Ибице, это связано с нарушением действующих мер.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию. Об этом пишет The Sun.

Таким образом, местные власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух на Ибице. Также сообщается, что группу из двухсот туристов из Великобритании санкционировали за несоблюдение социальной дистанции.

Разметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория Октябрьский в Сочи
© Sputnik / Artur Lebedev
Стало известно, какие привычки приобрели туристы за время пандемии
Ранее в сети появилось видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас, где проходила вечеринка "фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.

Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.

Кроме того, введен запрет на парковку на пляже в воскресенье с 17.00 до 23.00, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1315)

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