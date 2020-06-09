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Коронавирус: един в шести лицах - ученые выявили его разновидности

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200609/30519863/koronavirus-edin-v-shesti-litsakh---uchenye-vyyavili-ego-raznovidnosti.html

С начала пандемии геном патогена мутировал настолько, что в настоящий момент можно отследить существенные различия.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Есть шесть основных групп SARS-СoV-2, в настоящий момент циркулирующих в мире, сообщается в работе, опубликованной американскими учеными на ресурсе bioRxiv.

Исследователи установили, что с начала пандемии SARS-CoV-2 в мире геном вируса мутировал настолько, что в настоящий момент можно выявить и отследить его разновидности.

Определение клональных групп необходимо для того, чтобы понять как вирус будет распространяться в дальнейшем и выявить его возможные мутации, которые могут быть еще опаснее.

Исследователи из США разработали алгоритм, позволяющий быстро выделить последовательности геномов, и использовали его для изучения более 10 тысяч образцов SARS-СoV-2 из разных регионов мира.

Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото
© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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"Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей (геномов - ред.) в четко обособленные клональные группы … Анализ 10 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире", - говорится в статье.

При этом отмечается, что присутствие геномов, присущих той или иной разновидности, тесно связано с географическими факторами. К примеру, геномы группы CC256 наиболее распространены в США, CC258 - в США и Европе, а CC800 - на Ближнем Востоке.

Отмечается, что данный алгоритм может использоваться для отслеживания возможных мутаций и вероятного происхождения любого вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)

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