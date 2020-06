Коронавирус: един в шести лицах - ученые выявили его разновидности

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Есть шесть основных групп SARS-СoV-2, в настоящий момент циркулирующих в мире, сообщается в работе, опубликованной американскими учеными на ресурсе bioRxiv.

Исследователи установили, что с начала пандемии SARS-CoV-2 в мире геном вируса мутировал настолько, что в настоящий момент можно выявить и отследить его разновидности.

Исследователи из США разработали алгоритм, позволяющий быстро выделить последовательности геномов, и использовали его для изучения более 10 тысяч образцов SARS-СoV-2 из разных регионов мира.