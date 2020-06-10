Определены самые безопасные страны: какую позицию занимает Молдова

Согласно данным исследования, в глобальном индексе миролюбия Молдова несколько потеряла позиции, но по одному из показателей республика находится в числе лидеров.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Молдова опустилась на три позиции и теперь занимает 71 строчку в глобальном индексе миролюбия (GPI), который публикует аналитический центр "Институт экономики и мира" (IEP).

Согласно данным исследования, в республике этот показатель находится на среднем уровне.

А вот что касается категории "Милитаризация" (этот показатель составляется, начиная с самой мирной страны), то Молдова здесь сохранила пятую строчку с коэффициентом 1,236.

Самой безопасной страной в мире в очередной раз стала Исландия. На второй строчке расположилась Новая Зеландия, а замыкает тройку – Португалия. В топ-10 лучших стран по этому показателю входят Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой. При этом составители доклада отмечают, что показатели России по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились. Также увеличился общий показатель страны за год – на 1,3%. Эксперты указали при этом, что в России снизилось количество убийств: с более 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее 10 случаев.

Всего в рейтинг вошли 163 страны.

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