13:22 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Флаг Республики Молдова

Определены самые безопасные страны: какую позицию занимает Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
238 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200610/30527348/opredeleny-samye-bezopasnye-strany-kakuyu-pozitsiyu-zanimaet-moldova.html

Согласно данным исследования, в глобальном индексе миролюбия Молдова несколько потеряла позиции, но по одному из показателей республика находится в числе лидеров.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Молдова опустилась на три позиции и теперь занимает 71 строчку в глобальном индексе миролюбия (GPI), который публикует аналитический центр "Институт экономики и мира" (IEP).

Согласно данным исследования, в республике этот показатель находится на среднем уровне.

НАТО готовится к масштабному конфликту. Быть ли войне?
© Ruptly Twitter / @GDarkconrad
Страны НАТО наращивают расходы на оборону, готовясь к масштабному конфликту
А вот что касается категории "Милитаризация" (этот показатель составляется, начиная с самой мирной страны), то Молдова здесь сохранила пятую строчку с коэффициентом 1,236.

Самой безопасной страной в мире в очередной раз стала Исландия. На второй строчке расположилась Новая Зеландия, а замыкает тройку – Португалия. В топ-10 лучших стран по этому показателю входят Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой. При этом составители доклада отмечают, что показатели России по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились. Также увеличился общий показатель страны за год – на 1,3%. Эксперты указали при этом, что в России снизилось количество убийств: с более 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее 10 случаев.

Всего в рейтинг вошли 163 страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

РИА Рейтинг: Молдова - европейский аутсайдер по доступности газа населению
Сколько стоит литр топлива в разных странах
В Молдове есть место, популярное среди жителей стран СНГ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться