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Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (второй слева) на военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве.

Песков сообщил, какие страны подтвердили участие в параде Победы в Москве

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (221)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200610/30528712/peskov-soobschil-kakie-strany-podtverdili-uchastie-v-parade-pobedy-v-moscow.html

Многие страны уже подтвердили свое участие в параде Победы, который пройдет в российской столице, а ряд лидеров получили приглашение, и Россия ожидает от них подтверждение.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил журналистам, что РФ получила подтверждение визита на парад Победы в том числе от Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии.

"Есть предварительный список, сейчас работа ведется. У нас есть подтверждение от Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии", - сказал Песков.

Парад Победы в Москве.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Президент Молдовы об участии в параде Победы в Москве: для нас это очень важно
Также он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение "со дня на день".

Ранее Песков сообщал, что акцент в приглашениях на парад Победы в Москве делается на глав государств СНГ.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что в параде Победы, который запланирован в российской столице на 24 июня, примут участие 75 молдавских военных. Они отправятся в Россию заранее для подготовки к праздничным мероприятиям.

"Что касается военных. Они были подготовлены к параду 9 Мая. Это тот же контингент – 75 человек. Их будет сопровождать и руководство Национальной армии. Они поедут заранее (за неделю или за 10 дней), потому что будет подготовка", - отметил Додон.

Говоря об официальной делегации, которая отправится в Россию, президент отметил, что она будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет его советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (221)

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