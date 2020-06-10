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Студенты на лекции

Россотрудничество: иностранные студенты должны оставаться в общежитиях

© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200610/30529030/rossotrudnichestvo-inostrannye-studenty-dolzhny-ostavatsya-v-obschezhitiyakh.html

В российском федеральном агентстве подчеркнули, что попытки ряда университетов выселить студентов-иностранцев из общежитий на лето недопустимы.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. В Россотрудничестве прокомментировали появившуюся в интернете информацию о том, что некоторые российские вузы требуют от иностранных студентов освободить общежития до конца июня этого года. Принудительное выселение студентов недопустимо, отметили в пресс-службе ведомства. Университеты должны проявлять ответственное внимание к иностранным гражданам, лишенным возможности вернуться на родину в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Действительно, выселение иностранных студентов из общежитий неприемлемо, и тут мы полностью поддерживаем Министерство образования и науки Российской Федерации. Насколько мне известно, некоторое время назад министерство направляло в российские университеты письмо о том, что ни в коем случае нельзя выселять иностранных студентов, которые по объективным причинам вынуждены были остаться в России", - заявил Sputnik заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

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По его мнению, выселение иностранных студентов из общежитий может навредить имиджу России как образовательной державы.

"И Россотрудничество, и министерство образования, и министерство иностранных дел совершают огромную работу, чтобы привлечь иностранных студентов в Россию в рамках федерального проекта "Экспорт образования". Для реализации этого проекта нужно создавать для студентов максимально благоприятные условия пребывания в нашей стране. И, конечно, если некоторые недобросовестные университеты по каким-то своим соображениям начинают резко увеличивать стоимость проживания в общежитиях, либо в приказном порядке требовать съехать, все это должно быть пресечено", - сказал замглавы Россотрудничества .

Шевцов подробно объяснил, какие меры по защите прав иностранных студентов собираются предпринять в Россотрудничестве.

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"Когда появляется информация о конкретных вузах, которые пытаются выселить студентов, мы проводим разъяснительную работу с руководством этих учреждений, потому что со многими из них плотно сотрудничаем, проводим презентации этих университетов за рубежом, - рассказал он. – Поэтому у нас есть определенные рычаги давления. Пусть университеты не являются нашими подведомственными организациями, но мы можем объяснять им, что данные действия пагубно влияют как на имидж самого вуза, так и страны в целом. И что нас радует – министерство образования придерживается аналогичной позиции, общественность возмущена тем, что от студентов требуют съехать. Поэтому мы вместе предпримем все усилия, чтобы студенты не оказались на улице и продолжали спокойно жить в общежитиях".

В марте 2020 года министр образования и науки Валерий Фальков провел онлайн-встречу с ректорами российских университетов, где призвал не удерживать студентов, если они хотят уехать домой, но и учитывать, что некоторые студенты "не хотели бы уезжать, потому что это финансово затратно, либо в силу других причин".

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