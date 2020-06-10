Россия: препараты от COVID-19 - на потоке, вакцина - на клиническом изучении

В частности, за последний месяц были зарегистрированы и запущены в серийное производство три медикаментозных средства.

КИШИНЕВ, 10 июн - Spunik. Широкий спектр медикаментов, которые используются в терапии COVID-19, уже выпускают российские фармацевтические компании, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Наши фармпроизводители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса", - сказал Мантуров.

По его словам, в частности за последний месяц было зарегистрировано и запущено в производство три препарата: олокизумаб и левилимаб для тяжелой формы пневмонии, а также препарат с торговым наименованием "Авифавир" для терапии новой коронавирусной инфекции.

Такие препараты, отметил глава Минпромторга, выпускают всего лишь пять стран, и теперь к их числу присоединилась Россия.

"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования", - добавил Мантуров.

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