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Президент РФ Владимир Путин.

Путин: надо создать условия для ускоренного внедрения российских IT-технологий

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200610/30530531/Putin-nado-sozdat-usloviya-dlya-uskorennogo-vnedreniya-rossiyskikh-IT-tekhnologiy.html

По мнению российского лидера, следует подхватить тенденции "перехода в цифру" и брать пример с компаний-лидеров цифровизации.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Вынужденные ограничения мотивировали по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах, и эти тенденции следует подхватить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи, сообщает РИА Новости.

"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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По мнению российского лидера, следует подхватить тенденции "перехода в цифру" и брать пример с компаний-лидеров цифровизации.

Президент РФ также заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи и IT.

"Конечно, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных востребованных продуктов и сервисов", - отметил Путин.

По его словам, многие ключевые решения для развития этой сферы уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", кроме того, ряд конкретных поручений был обозначен в послании.

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