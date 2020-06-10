Путин: надо создать условия для ускоренного внедрения российских IT-технологий

По мнению российского лидера, следует подхватить тенденции "перехода в цифру" и брать пример с компаний-лидеров цифровизации.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Вынужденные ограничения мотивировали по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах, и эти тенденции следует подхватить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи, сообщает РИА Новости.

"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, следует подхватить тенденции "перехода в цифру" и брать пример с компаний-лидеров цифровизации.

Президент РФ также заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи и IT.

"Конечно, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных востребованных продуктов и сервисов", - отметил Путин.

По его словам, многие ключевые решения для развития этой сферы уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", кроме того, ряд конкретных поручений был обозначен в послании.

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