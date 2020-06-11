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Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир

Начались поставки российского препарата от коронавируса в больницы РФ

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200611/30541459/nachalis-postavki-rossiyskogo-preparata-ot-koronavirusa-v-bolnitsy-RF.html

Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Также уже есть запросы на его поставки из более, чем 10 стран.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Первая партия российского препарата против коронавируса "Авифавир" поступила в больницы РФ. Поставку осуществили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар", сообщает РИА Новости.

"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", - отмечается в сообщении.

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"Авифавир" маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки.

"Авифавир" на базе "Фавипиравира" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Медикамент доказал свою эффективность в ходе клинических испытаниях. Он блокирует механизмы размножения коронавируса. В мае препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава России, став первым зарегистрированным в стране препаратом против коронавируса. Пока он не находится в свободной продаже, а доступен только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.

"Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на "Авифавир" в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки "Авифавира" из более, чем 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Дмитриев сообщал, что Россия может после удовлетворения потребностей внутреннего рынка поставлять препарат против COVID-19 на экспорт. Уже были заявки от стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Таким образом, по его словам, РФ может стать экспортером этого медикамента.

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