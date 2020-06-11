Предложение Еврокомиссии: разрешить въезд в ЕС гражданам 6 стран

В список вошли те государства Юго-Восточной Европы, в которых эпидемическая ситуация "аналогична или лучше, чем в Евросоюзе".

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Еврокомиссия предлагает снять ограничения на поездки в Евросоюз с 1 июля для региона Западных Балкан, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия также рекомендует отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС", - говорится в разделе релиза под названием "Постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС".

Эта рекомендация вытекает и из готовности ЕК увязать регион Западных Балкан с реализацией европейской дорожной карты по отмене карантинных мер, свидетельствует релиз.

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