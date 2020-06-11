Для граждан Молдовы отменили самоизоляцию по прибытии в Белоруссию

Та же мера касается поданных 36 других государств, ранее включенных в перечень опасных в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Власти Белоруссии актуализировали список стран, граждане которых не обязаны находиться в двухнедельной самоизоляции для профилактики распространения COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.

До этого в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания.

В этот перечень были включены 169 стран Европы и остального мира, включая Россию.

"Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Там отмечается, что в списке больше не фигурируют Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай - всего 37 стран. России в перечне исключений нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova