Поздравление посла РФ в Республике Молдова по случаю Дня России

В тексте послания говорится:

"Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

12 июня – особая дата в российском календаре. Этот праздник символизирует начало нового исторического этапа в развитии нашей Родины, основанного на принципах верховенства закона, демократии и гражданских свобод. День России знаменует единство многонационального народа, преодолевшего немало тяжелых испытаний, выпавших на долю нашего Отечества. Уверен, основой стойкости граждан Российской Федерации есть и будет преданность Отчизне.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

12 июня мы чествуем нашу необъятную Родину, ее славную историю и легендарных предков – воинов, творцов и созидателей, строивших и защищавших Отечество, преумножавших его великое наследие. Этот праздник символизирует не только точку отсчета современной российской государственности, но и тысячелетний исторический путь с богатой и самобытной культурой. День России – символ патриотизма и консолидации народа нашей страны и всего многомиллионного Русского мира.

Россию и Молдавию сближают общие страницы нашей великой истории и имена ее выдающихся деятелей, идентичные духовно-нравственные установки, глубокая взаимная симпатия. Мы искренне ценим доброе отношение к нам жителей Республики Молдова и всех тех, кто выступает за развитие сотрудничества между нашими государствами.

В 2020 году вся планета столкнулась с серьезнейшим вызовом – пандемией коронавируса, которая отразилась на всех сферах жизни, затронув и межгосударственные отношения. Невидимый враг на время приостановил свободное общение народов наших стран, но узы российско-молдавского братства ему не по зубам. В этот сложный период Россия оставалась надежным партнером и честным другом Республики Молдова, помогая молдаванам в борьбе с опасной болезнью и ее последствиями. Так будет и впредь.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Кику поблагодарил Россию за помощь, оказанную Молдове в борьбе с COVID-19

У наших стран нет иного пути кроме сотрудничества и дружбы, взаимодействия для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. В этом мы чувствуем мощную поддержку со стороны тех, кто разделяет наше стремление к сотрудничеству во имя укрепления отношений между нашими народами.

Дорогие друзья!

Сегодня мы несем ответственность за настоящее и будущее нашей великой Родины. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, всей стране, менять мир к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем».

В этот радостный день примите пожелания мира, согласия и процветания! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям".