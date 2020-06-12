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Остров в Средиземном море.

Туристы назвали безопасные для путешествия страны

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200612/30552147/turisty-nazvali-bezopasnye-dlya-puteshestviya-strany.html

Интересно, что Греция оказалась лидером среди стран, поездка в которые вызывает после пандемии меньше всего страхов.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Какие страны люди считают наиболее безопасными для поездок в ближайшем будущем? Этот вопрос задал туристам онлайн-сервис OneTwoTrip

Сплав по Днестру
© Sputnik / Irina Leahova
Самое интересное – реальные и онлайн-путешествия по Молдове и миру

Специалисты компании провели исследование среди 2700 пользователей и выяснили, что каждый десятый (девять процентов) из них уже сейчас считает безопасными путешествия по всему миру — нужно просто соблюдать меры предосторожности.

Зато каждый двадцатый опрошенный (5,5 процентов) думает, что опасность пока велика везде и лучше посидеть дома.

Любопытно, что Греция оказалась лидером среди стран, поездка в которые вызывает после пандемии меньше всего страхов. Ее назвали 6,8 процента туристов.

Далее туристы доверяют эпидситуации в Турции (6,4 процента путешественников), Черногории (5,5 процента), Грузии (5,1 процента), России (4,2 процента), на Кипре (3,8 процента), в Германии и Китае (по 2,5 процента).

Примечательно, что отношение к так называемому "паспорту здоровья", введение которого планирует Всемирная туристская организация, у путешественников весьма неоднозначное. С одной стороны, 54,4 процента не считают его появление серьезным препятствием для планирования отпуска. Другие отмечают, что в таком случае их поездка будет под вопросом.

Тем временем, куда больше новых разрешительных документов, пользователей волнует финансовый вопрос путешествий. 

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