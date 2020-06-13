"Нет уже никакого Ефремова": актер, убивший человека, сделал заявление - видео

На видео Михаил Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить, и просит прощения у родственников погибшего Сергея Захарова.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Актер Михаил Ефремов попросил прощения у родных Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием, и пообещал помочь "всеми средствами, если примут". По словам актера, это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Такое заявление артист записал на видео.

Случившееся, с горечью признал актер, "не кино, которое можно перемотать назад".

"Не знаю, какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова, хотя знаю, что не простят. Но прошу", - сказал актер.

Актер признался, что садиться в пьяном виде за руль непростительно, и он не понимает, как жить дальше, когда погиб невинные человек.

Ефремов опроверг слухи о том, что ему якобы могут помочь избежать наказания.

"Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать.Нет, отмазываться, включать какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока", — заявил актер.

"Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — добавил он.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель последнего Сергей Захаров получил многочисленные травмы и впоследствии умер в больнице.

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