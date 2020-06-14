Додон поздравил Трампа с днем рождения

Глава республики выразил уверенность в том, что "отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо обоих государств и народов".

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера США Дональда Трампа с Днем рождения.

"По случаю Вашего дня рождения примите от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и много жизненных сил", - отмечено в послании Додона к Трампу.

Глава республики выразил уверенность в том, что "отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо обоих государств и народов".

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года. На пост президента США он вступил 20 января 2017 года.

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