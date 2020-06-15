Война с памятниками в разгаре: в США свергли с постамента Томаса Джефферсона

КИШИНЕВ 15 июн - Sputnik. Бронзовая фигура третьего президента США Томаса Джефферсона была снесена после того, как манифестанты написали на пьедестале памятника слово "рабовладелец" и направились в один их близлежащих парков.

Protesters take down Thomas Jefferson statue in front of Portland’s Jefferson High School https://t.co/TZIq5s1wY9 pic.twitter.com/OGr7hKnm2y — The Oregonian (@Oregonian) June 15, 2020

​Как сообщает местный телеканал KOIN-TV, накануне рядом со статуей, установленной у школы имени Джефферсона, собрались десятки протестующих. Акция была запланирована движением за права чернокожих Black Lives Matter (BLM).

На данный момент неизвестно, кто причастен к сносу памятника.

Это уже третья статуя, снесенная за выходные в Орегоне.

До этого досталось памятникам в честь лидеров конфедерации южан периода Гражданской войны в США, а также Христофору Колумбу, обвиненному в геноциде коренного населения Америке.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

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