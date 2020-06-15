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Статуя президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, скинутая протестующими с пьедестала в Ричмонде, штат Вирджиния. Архивное фото.

Война с памятниками в разгаре: в США свергли с постамента Томаса Джефферсона

© AFP 2020 / Parker Michels-Boyce
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200615/30582978/voyna-s-pamyatnikami-v-razgare-v-usa-snesena-s-postamenta-statuya-jefferson.html

Акт вандализма стал результатом протеста в пригороде Портленда, крупнейшего города американского штата Орегон.

КИШИНЕВ 15 июн - Sputnik. Бронзовая фигура третьего президента США Томаса Джефферсона была снесена после того, как манифестанты написали на пьедестале памятника слово "рабовладелец" и направились в один их близлежащих парков.

​Как сообщает местный телеканал KOIN-TV, накануне рядом со статуей, установленной у школы имени Джефферсона, собрались десятки протестующих. Акция была запланирована движением за права чернокожих Black Lives Matter (BLM).

На данный момент неизвестно, кто причастен к сносу памятника.

Это уже третья статуя, снесенная за выходные в Орегоне.

До этого досталось памятникам в честь лидеров конфедерации южан периода Гражданской войны в США, а также Христофору Колумбу, обвиненному в геноциде коренного населения Америке.

Фрагмент фрески Виктора Арнаутова о жизни Джорджа Вашингтона
Youtube/GWHS Alumni Assn SF CA
США закрашивают свою историю. И заодно прогресс

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

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