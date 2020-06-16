Молдова, Украина и COVID-19: соседи нас боятся, и есть из-за чего

Профильное ведомство Украины включило Молдову в список стран из так называемой "красной зоны", граждане которых представляют наибольшую опасность распространения инфекции нового типа в соседнем государстве.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Тщетны надежды граждан Молдовы отдохнуть в ближайшее время на черноморском побережье Украины.

Министерство здравоохранения соседней страны выпустило приказ, согласно которому все граждане государств, где на 100 тысяч населения приходится более 40 активных случаев коронавируса нового типа, обязаны будут находиться в самоизоляции при пересечении украинской границы. В этот список вошла и Молдова. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Хроника COVID-19 за сутки: Европа ищет вакцину, а коронавирус "не боится" жары

"Из "красной зоны" прибывающие граждане Украины и иностранцы будут отправлены на самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. В то же время, иностранцы из "зеленой зоны" государств могут беспрепятственно, без ограничительных мер попасть в страну", - говорится в приказе, опубликованном на сайте Минздрава соседней страны.

Помимо Молдовы в "красную зону" опасности распространения COVID-19 вошли такие страны, как США, Великобритания, Белоруссия, Нидерланды, Испания, Португалия, Франция, Канада, ряд государств экваториальной Африки и другие.

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