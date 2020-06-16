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Мороженный лосось.

COVID-19 заморозки не боится: вывод китайских ученых

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1375)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200616/30596866/covid-19-zamorozka-ne-strashna-vyvod-kitayskikh-uchenykh.html

В результате исследования было установлено, что чем ниже температура, тем дольше может жить коронавирус.

КИШИНЕВ 16 июн – Sputnik. COVID-19 может жить на замороженных продуктах до 2-3 месяцев, заявил ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. На данный момент пока неизвестно, связан ли вирус с рыбой, но многие супермаркеты и рестораны сняли с продажи этот вид рыбы и блюда из него.

"Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженной продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца", - заявил эксперт в интервью Центральному телевидению Китая.

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При этом он подчеркнул, что на данный момент пока нет полной уверенности, что вирус попал в город с зараженными продуктами, пока лишь это подозрение, вирус мог занести и инфицированный человек, приехавший в Пекин.

"Пока постарайтесь не покупать импортную сельхозпродукцию или замороженные продукцию, обязательно нужно готовить, не нужно есть в сыром виде", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в Пекине почти 60 дней не было случаев заражения, поэтому вряд ли это локальная вспышка.

Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн заявил, что выявленный на рынке "Синьфади" штамм коронавируса мог быть завезен из Европы, однако пока сложно с уверенностью сказать, откуда и как он попал на рынок. Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как он туда попал, довольно сложно.

Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1375)

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