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Ново-Огарево - официальная президентская резиденция.

Как защищена резиденция Путина от коронавируса - видео

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1375)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200616/30602315/kak-zaschischena-rezidentsiya-putina-ot-koronavirusa---video.html

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

​Установка разработана пензенской компанией, которая сообщила об ее монтаже.

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В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.

За время пандемии коронавируса в России выявили более 545 тысяч заболевших, скончались свыше семи тысяч пациентов, порядка 294 тысяч выздоровели.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1375)

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