"Научный прорыв" в лечении COVID-19 и экспертное мнение о "доступной панацее"

Препарат, вызвавший высокую оценку ВОЗ, уже применяется на практике и действительно показывает высокие терапевтические свойства, но - не во всех случаях.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Экспертное сообщество комментирует заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, который назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон.

Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

"Препарат уже широко используется в России. Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет", - сказал РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

Он пояснил, что дексаметазон – это противовоспалительный препарат, оказывающий влияние на любое воспаление, в том числе и в легких, применяется он уже на протяжении последних десятков лет.

"Препарат действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление. В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется", - подчеркнул Авдеев.

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