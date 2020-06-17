00:46 18 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Научный прорыв" в лечении COVID-19 и экспертное мнение о "доступной панацее"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)
79 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200617/30607724/nauchnyy-proryv-v-lechenii-covid-19-i-ekspertnoe-mnenie-o-dostupnoy-panatsee.html

Препарат, вызвавший высокую оценку ВОЗ, уже применяется на практике и действительно показывает высокие терапевтические свойства, но - не во всех случаях.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Экспертное сообщество комментирует заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, который назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон.

Уральские ученые предложили препарат против коронавируса.
© Sputnik / Pavel Lisitsin
Россия: препараты от COVID-19 - на потоке, вакцина - на клиническом изучении

Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

"Препарат уже широко используется в России. Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет", - сказал РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

Он пояснил, что дексаметазон – это противовоспалительный препарат, оказывающий влияние на любое воспаление, в том числе и в легких, применяется он уже на протяжении последних десятков лет.

"Препарат действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление. В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется", - подчеркнул Авдеев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1384)

По теме

Пока все спали: таблетка от COVID-19, "урожай" нарушителей и СИЗО для Ефремова
В Китае тестируют препарат от коронавируса, созданный учеными из России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
“Северный поток – 2”: немецкие политики назвали санкции США прямой атакой на суверенитет Германии.
Немецкие политики назвали санкции США прямой атакой на суверенитет Германии
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться