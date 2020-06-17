Песков о "тоннелях дезинфекции" в Кремле и Ново-Огарево

По его мнению, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 там, где это касается главы государства, оправданы и объяснимы.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. После вчерашнего сообщения о специальном устройстве обеззараживания на входе в резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, пресс-секретаря главы государства спросили, есть ли таковые еще где-то.

"Средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарево. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента, он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречу люди по работе", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой.

"Они (туннели) были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток и, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности, они оправданы и объяснимы", - сообщил Песков.

Накануне журналисты кремлевского пула РИА Новости сообщили, что специальный туннель для дезинфекции установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

​Информацию подтвердила и администрация Пензенской области.

По словам местного губернатора Ивана Белозерцева, компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск новго оборудования.

Это туннели, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.

Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.

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