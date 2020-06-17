Представитель Молдовы претендует на пост главы ВТО

Всемирная торговая организация объявила конкурс на замещение должности генерального директора в связи с тем, что Роберту Азеведу слагает с себя полномочия 31 августа - на год раньше истечения мандата.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Бывший министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудор Ульяновский будет баллотироваться на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Сообщение о его участии в конкурсе было размещено на официальном сайте организации. Кандидатура Ульяновского была выдвинута ​​делегацией Молдовы в ВТО. В конкурсе ему предстоит конкурировать с еще тремя претендентами из Мексики, Нигерии и Египта.

До пребывания на посту главы МИДЕИ в кабинете министров Павла Филипа (в 2018-2019 годах) Ульяновский работал в качестве посла Молдовы в Лихтенштейне и Швейцарии, а также занимал должность постоянного представителя Молдовы в штаб-квартире ООН в Женеве. Во время работы в представительстве ВТО он был избран главой комитета по платежному балансу.

В настоящее время Ульяновский занимает должность вице-президента компании Grasshopper Energy со штаб-квартирой в Канаде.

Нынешний глава организации, бразилец Роберту Азеведу, слагает с себя полномочия 31 августа, за год до истечения мандата - "по семейным обстоятельствам".

Претенденты на освободившуюся вакансию пройдут несколько этапов отбора, на которых им предстоит представить свое видение развития организации.

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