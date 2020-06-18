Присуждены госпремии РФ в области науки, искусства и гуманитарной деятельности

Лауреаты стали известны после обнародования соответствующих указов за подписью президента Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Имена огласили помощник президента Андрей Фурсенко и член президиума президентского совета по культуре и искусству, советник президента Владимир Толстой.

Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий стали:

— Головнев Андрей Владимирович, член-корреспондент Российской академии наук, директор Кунсткамеры — за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики;

— Морозов Дмитрий Валентинович, гендиректор ЗАО "БИОКАД", Улитин Андрей Борисович, и. о. научного сотрудника Института биологического приборостроения РАН, Черновская Татьяна Вениаминовна, кандидат биологических наук, директор департамента биохимии ЗАО "БИОКАД" — за разработку и внедрение комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний;

— Предтеченский Михаил Рудольфович, академик РАН, завлабораторией физико-химических процессов в энергетике Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе, Маркович Дмитрий Маркович, академик РАН, директор Института им. С. С. Кутеладзе, Меледин Владимир Генриевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института им. С. С. Кутеладзе — за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Государственные премии в области литературы и искусства получили:

— Ермаков Александр Иванович, директор тамбовского "Музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" — за создание этого музея и просветительскую деятельность;

— Курбатов Валентин Яковлевич, писатель, литературовед — за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы;

— Медведева Галина Витальевна, директор иркутского Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии — за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности лауреатами Государственной премии стали:

— Вечорко Валерий Иванович, главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова;

— Тухманов Давид Федорович, композитор.

Толстой на брифинге уточнил, что 24 июня, в день вручения Госпремии в указанных областях, пройдет награждение Государственной премией в сфере благотворительности и за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности.

Ее лауреатами стали народный артист и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, а также председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

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