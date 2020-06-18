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Мессенджер Telegram.

Telegram в России разблокирован, он сможет стать площадкой для новых медиа

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200618/30621690/Telegram-v-Rossii-razblokirovan-on-smozhet-stat-ploschadkoy-dlya-novykh-media.html

Решение Роскомнадзора об официальном возобновлении доступа к мессенджеру вызвало положительные отклики политиков и экспертов.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Telegram после разблокировки сможет стать площадкой для новых медиа, а экономика владельцев каналов станет прозрачнее, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – сообщил Роскомнадзор.

Летом 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба стала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Горелкин назвал решение логичным и ожидаемым, отметив, что для разблокировки Telegram не нужно было разрабатывать соответствующий законопроект.

Документ о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС ранее внесли в Госдуму депутаты от СР Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. В четверг Ионин заявил, что они готовы отозвать проект, если заявленное снятие ограничений с мессенджера будет реализовано на практике.

"Для самого мессенджера, разработанного российским разработчиком, история тоже очень важная, потому что он выходит из серой зоны и становится полноценной площадкой, платформой для формирования, развития новых медиа. Так что для владельцев Telegram-каналов, владельцев сеток это тоже хорошая новость, потому что экономика мессенждера и владельцев Telegram-площадок станет другой, более понятной, и мы на пороге формирования новых форм медиа, которые выходят из серой зоны", - сказал Горелкин.

Павел Дуров
© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
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Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц обратил внимание, что таким образом "сейчас просто логически разрешилась юридическая проблема", поскольку органы власти открыто вели в запрещенном Telegram официальные штабы по статистике COVID. 

В то же время, по мнению эксперта, прекращении блокировки мессенджера Telegram может означать достижение сторонами каких-то договоренностей.

"Любопытно, что именно на готовность Telegram к содействию по борьбе с экстремизмом делает упор в своем заявлении Роскомнадзор", - добавил он.

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